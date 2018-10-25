Синоптики и МЧС предупреждают об ухудшении погоды

Синоптики и МЧС предупреждают жителей Челябинской области о прогнозируемом усилении ветра в ближайшие сутки, что может привести к чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в пятницу, 26 октября, в отдельных районах области возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду. В Челябинске отдельные порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Вдобавок к порывистому ветру понизится атмосферное давление, и пройдут дожди. Такая погода неблагоприятно отразится на самочувствии большинства метеозависимых людей, у которых могут обостриться хронические недуги опорно-двигательного аппарата и бронхо-легочной системы. Не исключены сосудистые спазмы, головные и сердечные боли у лиц с сосудистыми патологиями.

Из-за порывистого ветра у людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами может возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства.

В ГУ МЧС отмечают, что порывистый ветер может спровоцировать аварии на объектах и линиях энергосистем, привести к аварийному отключению систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, предупреждают в ГУ МЧС. При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.