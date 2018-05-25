Синоптики обещают шквалистый ветер, сильные дожди, грозы и град

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение – ожидаются очень сильные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра, крупный град. В южной половине и на северо-востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Активная грозовая деятельность может стать причиной ухудшения самочувствия людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью и днем 25 мая при грозах ветер будет усиливаться до 20-25 метров в секунду. Порывистый ветер даже у вполне здоровых людей может вызвать расстройство сна, чувство беспричинной тревоги и беспокойства.

На грозу и шквалистый ветер могут негативно отреагировать метеозависимые люди с сосудистыми патологиями, а также с различными расстройствами нервной системы. У них возможны недомогания в виде головных болей, скачков артериального давления, вялости и усиления тревожного состояния.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, повреждения слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте, сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.