Синоптики предупреждают о похолодании, усилении ветра, дождях и грозах

Синоптики предупреждают жителей Челябинской области об ухудшении погодных условий на предстоящие двое суток - понижении температуры, усилении ветра, дождях и грозах.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром и днем 4 июня, ночью и днем 5 июня с прохождением холодного фронта в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, усиление ветра, грозы. Днем 4 июня в отдельных районах возможен крупный град.

Во вторник, 4 июня, отдельные порывы ветра в дневные часы будут достигать 17-24 метров в секунду, в среду – 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха понизится. В ночь на среду столбик термометра не поднимется выше отметки плюс 8 градусов. В дневные часы во вторник – плюс 13-18 градусов, в среду – плюс 10-15 градусов.

Грозы и порывистый ветер могут спровоцировать чувство беспокойства, тревоги и нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями. Из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также бронхо-легочными недугами.

В ГУ МЧС области предупреждают, что при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.

Миндортранс просит водителей соблюдать скоростной режим, быть внимательными и осторожными на областных автодорогах.