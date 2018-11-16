Синоптики предупреждают об усилении ветра и резком снижении давления

В субботу, 17 ноября, на территории Челябинской области ожидается усиление ветра, резкое понижение атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу ожидается ветер до 5-10 метров в секунду, отдельные его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. В ветреную погоду нарушается сон, у многих портится настроение, отмечается чувство беспричинной тревоги и беспокойства.

Атмосферное давление превышает норму практически на 20 единиц и составляет 758 миллиметров ртутного столба, но уже к завтрашнему дню оно опустится на 14 единиц и достигнет 744 миллиметров ртутного столба (чуть выше нормативных показателей). Такие «скачки» давления оказывают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут стать причиной нарушения биологических ритмов. Возможно повышение артериального давления, тахикардия, неприятные ощущения в области сердца, головные боли и головокружения, тревожные и депрессивные симптомы.

Кроме того, синоптики обещают на севере области небольшой снег, местами умеренный, в отдельных районах слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица. Из-за высокой влажности могут обостриться хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника.

В ГУ МЧС области южноуральцев предупредили, что при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Водителям советуют в условиях гололёда соблюдать безопасный скоростной режим, также быть очень осторожными при совершении манёвров на дороге.