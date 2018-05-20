Синоптики предупреждают об усилении ветра, жаре и граде в воскресенье

Синоптики прогнозируют сильный ветер и по-летнему жаркую погоду на территории Челябинской области в воскресенье, 20 мая.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь с субботы на воскресенье в ряде территорий области отмечались заморозки. Так в Верхнеуральске столбик термометра опускался до нулевой отметки.

А уже завтра в дневные часы воздух прогреется до плюс 26-31 градуса, в Челябинске – плюс 28-30 градусов. В большинстве районов пройдут дожи, прогремят грозы, возможен град.

Ожидается ветер днем 7-13 метров в секунду, отдельные порывы 17-22 метра в секунду.

Грозы и порывистый ветер могут не лучшим образом сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, заболеваниями бронхов и легких при повышении влажности из-за дождей, а также с психо-эмоциональными нарушениями отклонениями.

В ГУ МЧС области рекомендуют при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также закрыть окна. На улице во время порывистого ветра нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также избегать деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач).