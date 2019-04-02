Синоптики предупреждают южноуральцев об ухудшении погодных условий.

Южный антициклон, приближающийся к Челябинской области, принесет ухудшение погодных условий в регионе – сильный снег, порывистый ветер.

Как сообщили в Челябинском Гидрометцентре, утром, днем и вечером 3 апреля ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные. В ночные часы умеренные осадки прогнозируются в западных и южных районах области, днем – на большей части территории региона.

В отдельных районах возможно сильное отложение мокрого снега на провода. На дорогах - сильный гололед, в горах сильная гололедица.

Ночью ожидается ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, отдельные порывы будет достигать 15-20 метров в секунду. В дневные часы ветер усилится до 9-14 метров в секунду, отдельные порывы – до 20-25 метров в секунду

В ГУ МЧС предупреждают, период неблагоприятных погодных условий повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах.

В Упрдор «Южный Урал» заверили, что готовы к непогоде. Уже подготовлена вся необходимая техника, усилен контроль за состоянием проезжей части, патрулирование осуществляется в круглосуточном режиме. Водителям советуют заранее готовить транспортные с учетом поступившей информации.

Телефон диспетчерской службы ФКУ «Южный Урал»: (351) 266-65-63.