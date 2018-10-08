Синоптики предупреждают южноуральцев об усилении ветра, магнитных бурях и повышении давления

Синоптики предупреждают жителей Челябинской области об усилении ветра в ближайшие сутки, что может привести к чрезвычайным ситуациям. Кроме того, ожидаются магнитные бури и повышение атмосферного давления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, во второй половине дня и вечером 8 октября, ночью и днем 9 октября в отдельных районах Челябинской области возможно усиление ветра до 20-25 метров в секунду. В Челябинске отдельные порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Из-за порывистого ветра у людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами может возникнуть чувство беспричинной тревоги и беспокойства.

Помимо того, ожидается рост атмосферного давления, что может спровоцировать ухудшение самочувствия у лиц с неустойчивым артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В течение завтрашнего дня, с полуночи до 17 часов, прогнозируются магнитные бури силой три балла, а в ранние утренние часы – до четырех баллов.

В ГУ МЧС отмечают, что порывистый ветер может спровоцировать аварии на объектах и линиях энергосистем, привести к аварийному отключению систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.