Синоптики предупреждают южноуральцев об усилении ветра, температурных «качелях» и осадках

Синоптики предупреждают жителей Челябинской области о прогнозируемом в воскресенье, 31 марта усилении ветра, температурных «качелях», осадках и низком атмосферном давлении.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в предстоящие сутки южноуральцев ожидают мокрый снег с дождем, в горах до умеренных, в отдельных районах ночью и днем возможны метели, на дорогах гололедица.

Температуры будет колебаться от минус 2-7 градусов ночью до плюс 5-10 градусов в ночные часы. Из-за колебаний температуры дискомфорт могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, суставов и позвоночника.

Кроме того, прогнозируется усиление ветра, отдельные его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Из-за порывистого ветра может ухудшиться самочувствие людей с психоэмоциональными и нервными нарушениями.

Атмосферное давление будет ниже нормы. Из-за пониженного атмосферного давления недомогание могут испытывать гипотоники.

Как сообщают в ГУ МЧС по региону, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Рекомендуется взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период советуют воздержаться от поездок на личном транспорте.