Спасти енота

В среду в Металлургическом районе города, 24 октября, зоозащитники приюта для животных «БиМ» нашли возле остановки общественного транспорта на обочине дороги раненного енота.

Животное нуждалось в срочной ветеринарной помощи, но в руки не давалось. Неравнодушные горожане позвонили челябинскому ветеринары Карену Даллакяну и обратились за поддеркой.

Как только известный зоозащитник узнал о трагической судьбе бедного енота, немедленно выехал на место происшествия. В спасательной операции принимали участие сотрудники министерства экологии Челябинской области, ветстанции и зоозащитники. Карен Даллакян ловко поймал дикое животное, поместил его в специальную перевозку и увез на обследование в свою клинику.

«Это молодой мальчик, в этом году рождённый щенок енотовидной собаки. Мы сейчас увезём его в клинику, - сообщил Карен Даллакян. - Надо исключить у него все инфекционные заболевания. Если с ним всё хорошо — выпустим на волю».

В настоящее время в клинике Карена Даллакяня идет обширное обследование зверька. Его жизни ничего не угрожает, так как он попал в надежные руки. Енота накормили и оказали ему первую ветеринарную помощь. Лесной житель уже идет на поправку.

Фото: приют для животных «БиМ»