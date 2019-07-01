Студенты ЧелГУ расскажут о настоящем и будущем реки Миасс

Экспедиция по побережью Миасса стартует завтра, 2 июля. Совместный проект двух факультетов – журналистики и экологии – реализуется в ходе студенческой практики в информационном агентстве «Урал-пресс-информ» под патронажем Челябинского государственного университета. Экспедиция побывает в городах Миассе, Карабаше и Челябинске, Сосновском и Красноармейском районах. Дневник экспедиции будет опубликован на сайте агентства «Урал-пресс-информ».

Студенты-экологи исследуют пробы воды на разных участках реки и в Шершневском водохранилище. Задача будущих журналистов – осветить источники и динамику загрязнения; в диалоге с представителями промышленных предприятий, муниципалитетов, природоохранных организаций раскрыть причины накопившихся экологических проблем и возможные пути их решения.

Проект является своеобразным откликом на экспедицию, которую 35 лет назад осуществили журналисты Борис Киршин и Михаил Фонотов. Ее результаты нашли отражение в десяти очерках под общим названием «Река Миасс: дневник экспедиции с отступлениями и комментариями». Тогда, в середине 80-х, авторы представили читателям красноречивую картину происходящего с рекой, объективную сложность решения экологических проблем и (в ряде случаев) нежелание осознавать их значимость. Позднее «Челябинский рабочий» опубликовал обзор официальных откликов на материалы экспедиции.

‑ «Дневник» вызвал живой отклик читателей, ‑ говорит один из авторов экологического цикла, ныне декан факультета журналистики ЧелГУ Борис Киршин. – Пожалуй, тогда впервые люди обратили на реку Миасс столь пристальное внимание и стали ее проблемы широко обсуждать.

По словам Бориса Киршина, идею как прошлой, так и нынешней экспедиции подсказали неравнодушные читатели. Важно понять, как изменилась река с течением времени с учетом смены эпох, экономических формаций, жизненных приоритетов людей, и попытаться понять, что ждет реку Миасс в будущем.