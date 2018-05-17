Суд поддержал жителей, запретив вывозить челябинские отходы в Полетаево

Челябинский областной суд удовлетворил иск жителей поселка Полетаево к региональному министерству экологии о признании недействующей новой территориальной схемы обращения с отходами, предусматривающей складирование на Полетаевском полигоне бытовых отходов из Челябинска. Минэкологии намерено подавать апелляцию.

Напомним, пять жительниц Полетаево обратились в Челябинский областной суд с административным исковым заявлением о признании недействующей со дня вступления в законную силу решения суда Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утвержденной приказом министерства экологии Челябинской области от 22.09.2016 года № 844.

Как пояснила агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская. Челябинский областной суд удовлетворил требования заявительниц, признав противоречащей федеральному законодательству и недействующей со дня вступления решения суда в законную силу территориальную схему по обращению с отходами по ряду позиций.

«Территориальная схема обращения с отходами была оспорена в части направления отходов из Челябинска на полигон в Полетаево и нормативов накопления отходов в Челябинске и Сосновском районе, - уточнила пресс-секретарь регионального министерства экологии Екатерина Сорокина. - Все прочие положения сохраняют свое действие».

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде РФ в течение месяца. «Решение суда в полном объеме появится в течение пяти рабочих дней. Тогда будут понятны мотивы суда, по которым было принято решение», - уточнили в министерстве. Ведомство уже откорректировало территориальную схему. В частности, уточнен ряд вопросов, возникших в ходе судебного заседания.

Изначально полигон в Полетаево был построен для местных нужд и планировался под прием 22 тысяч тонн мусора в год (максимальная емкость 627 тысяч тонн). На сегодня полигон принимает пока только отходы со всего Сосновского района. Но затем было решено свозить на полигон в Полетаево и отходы из 13 муниципалитетов, в том числе и из Челябинска (свалку в областном центре должны закрыть к концу первого квартала 2018 года). Для модернизации полигона под требования новой территориальной схемы предлагается увеличить мощность полигона до требуемых 420 тысяч тонн в год, его общую емкость - до нескольких миллионов. В перспективе планируется открыть новый полигон в деревне Чишма.

«Собственник полигона в Полетаево продолжает работу по устранению замечаний Росприроднадзора к проекту увеличения мощностей полигона», - отметили в минэкологии. - Работы по закрытию и дальнейшей рекультивации свалки продолжаются».

Городскую свалку планировалось закрыть в 2018 году (к 1 июля), а основные рекультивационные работы начать в 2019 году (деньги на эти цели должны были поступить из федерального бюджета в 2020 году). Приезжавший в марте в Челябинск министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской пообещал, что город получит федеральные средства на рекультивацию городской свалки в более ранние сроки, чем планировалось изначально.

Политолог Александр Подопригора уверен, что челябинскую свалку не удастся закрыть в оговоренные сроки. «Поскольку проект этого полигона даже не прошел еще государственную экспертизу, там также нет еще определенного по конкурсу концессионера (конкурс остановлен УФАС из-за нарушений при его организации областным Минэкологии), понятно, что ни 2 июля, ни, скорее всего, даже через год челябинский мусор ни в Полетаево, ни в Чишму не повезут», - написал в своем блоге Александр Подопригора.