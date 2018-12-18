Суд продолжит рассматривать иск общественников о прекращении строительства Томинского ГОКа, несмотря на протесты ответчика

Арбитражный суд Челябинской области отказал АО «Томинский обогатительный комбинат» (входит в состав Русской медной компании) в прекращении дела по рассмотрению иска общественников о запрете деятельности компании.

Как рассказал директор Челябинской региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг» Владимир Казанцев, общественники первого марта обратились в суд с иском к АО «Томинский ГОК», в котором просили признать недействительным выданное администрацией Сосновского района разрешение на строительство ГОКа и запретить деятельность Томинского ГОКа, который в будущем сможет причинить вред южноуральцам.

Первое требование было выделено в отдельное производство и затем суд прекратил его рассмотрение.

По мнению истца, разработка, строительство и эксплуатация Томинского месторождения медно-порфировых руд причинит невосполнимый вред здоровью граждан и окружающей среде. Кроме того, в непосредственной близости от строящегося объекта планируется выращивать саженцы кедров для их дальнейшей продажи.

Ответчик против удовлетворения иска возражал, считая, что Арбитражный суд не уполномочен рассматривать такие иски. Однако, по мнению Ростехнадзора рассматриваемое дело относится к компетенции Арбитражного суда. В то же время, по мнению этого ведомства, нет оснований для приостановления работ на объектах Томинского ГОКа.

Управление лесами пояснило, что ответчик использует предоставленные ему лесные участки в соответствии с заявленными целями.

Исследовав все представленные материалы, суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства АО «Томинский ГОК» о прекращении производства по делу.

На следующем заседании планируется заслушать заключения экспертов по отдельным направлениям деятельности ГОКа (в том числе, водоснабжение).

Как уже сообщало агентство, Томинский горно-обогатительный комбинат получил разрешение на забор воды для своих производственных нужд из реки Миасс в створе выше Шершневского водохранилища – единственного питьевого источника Челябинска и ближайших населенных пунктов. Активисты движения «Стоп ГОК» считают, что реализация этого решения может привести к водному коллапсу, который будет намного серьезнее мусорного (был в Челябинске осенью).