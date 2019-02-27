Судьбу озера Горького в Увельском районе будут решать всем миром

Жители Увельского района Челябинской области встали на защиту водоема, являющегося памятником природы регионального значения. С просьбой прояснить ситуацию с застройкой берега озера Горького инициативная группа обратилась в Общественную палату области.

По информации местных жителей, в непосредственной близости от водоема планируется размещение квартала дачной застройки, что, по их убеждению, негативно скажется на состоянии озера.

Чтобы разобраться в ситуации, Общественная палата региона собирает круглый стол с участием представителей министерств экологии, строительства и культуры, администрации Увельского района, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», ГУ лесами, Законодательного собрания прокуратуры.

«В ходе встречи будет проведен всесторонний анализ сложившейся ситуации и разработаны предложения по недопущению негативного воздействия на озеро Горькое от реализации проекта застройки», - рассказали в Общественной палате Челябинской области.

Круглый стол состоится первого марта в десять утра в малом зале правительства Челябинской области.

Озеро Горькое находится в полукилометре от села Хомутинино. Его воды целебны. Грязи и минеральные источники водоема помогают в профилактике и лечении заболеваний костно-мышечной системы, системы кровообращения, иммунной системы, органов дыхания, нервной системы, кожных болезней и заболеваний мочеполовой сферы.

Как сообщает сайт «Озера Челябинской области», грязь Горького относится к илам соленых материковых озер. Благодаря высокому содержанию сероводорода и минерализации является одной из наиболее эффективных грязей, применяемых при лечении и для профилактики ряда заболеваний. Рапа озера Горькое по уровню своей минерализации значительно превосходит Черное море.

В список гидрогеологических памятников областного значения этот бесценный водоем в Увельском районе включили в 1969-м году. Такое решение позволило уберечь Горькое от загрязнения и полного уничтожения, а также сохранить уникальные целебные свойства его вод.

Площадь водоема составляет 0, 62 квадратных километра, запасы грязевых отложений - двести тысяч кубических метров.

Фото с сайта областного правительства