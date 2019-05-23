Свалка с многолетней историей в Троицком районе окончательно достала Россельхознадзор

Несанкционированная свалка в Троицком районе (Челябинская область) всерьез достала региональный Россельхознадзор. С горами отходов на площади 9,8 гектара администрация Нижнесанарского сельского поселения не может (или не хочет) справиться с 2013-го года. Терпение надзорного органа кончилось - Россельхознадзор передал материалы дела в суд.

Семь лет подряд, с момента обнаружения нарушения земельного законодательства, надзорное ведомством призывало и привлекало местные власти к ответственности, штрафовало, предписывало убрать свалку с сельскохозяйственной земли. Администрация с наказанием соглашалась, но ничего не делала.

В преддверии последней внеплановой проверки, когда Россельхознадзор в очередной раз должен быть прийти с ревизией, администрация сама обратилась в управление с ходатайством о переносе срока проверки по исполнению предписания. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Но и этот срок прошел. Час икс настал.

Вчера, 22-го мая, инспекторы надзорного органа в очередной раз приехали в Нижнюю Санарку и снова «полюбовались» на свалку. Вновь составили протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, выдали очередное предписание, установили срок его исполнения. Материалы дела были направлены мировому судье судебного участка №2 Троицкого муниципального района, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Она напомнила, что невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 50-ти тысяч рублей (или дисквалификацию на срок до трех лет), на юридических лиц – в размере до 200 тысяч рублей.