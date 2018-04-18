«Таганай» ловит нарушителей и готовится к устройству галечников и порхалищ

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) начал подготовку к проведению летних биотехнических мероприятий: устройству галечников, порхалищ, искусственных гнезд и кормовых площадок.

«Нам также предстоит засеять три кормовых поля общей площадью около одного гектара. Накануне начала пожароопасного сезона мы провели ревизию оборудования и инвентаря. Готовность людей и техники противостоять огню, если это потребуется, подтвердили Росприроднадзор и природоохранная прокуратура», - отметил начальник отдела охраны «Таганая» Всеволод Яковлев.

По его словам, перед наступлением опасного времени о наведении порядка на своих участках напомнят и землепользователям у границ парка. Несмотря на межсезонье и традиционный спад посещаемости, патрулирование территории и ее границ продолжится.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе национального парка, за первые три месяца 2018 года на территории «Таганая» на нарушителей было составлено 18 протоколов. В двух случаях выявить и пресечь незаконные действия помогли фотоловушки.

Список нарушений не меняется, отмечает отдел охраны нацпарка. Два протокола составлено за организацию стоянок в неразрешенных местах, шесть - за заезд в парк на снегоходах, еще трем посетителям придется заплатить штраф за нахождение на особо охраняемой природной территории без разрешения, а одному – жителю Миасса – за прогулку по «Таганаю» с охотничьим ружьем.

Среди привлеченных к ответственности есть и одно должностное лицо – представитель подрядной организации оштрафован на 20 тысяч рублей за мусор, оставленный после очистки линии электропередач от кустарников. Еще два дела по фактам заезда на снегоходах находятся в стадии расследования, их фигуранты установлены и ответят за нарушения.

Во время патрулирования инспектора отдела охраны прошли пешком 416 километров. Оперативная группа участвовала в двух спасательных операциях: в начале марта с территории вывезли молодого человека, который решил в одиночку отправиться в лес, а во время проведения марафона «Лыжня за облака» в Центральную усадьбу доставили участницу пробега, получившую травму на дистанции, и туриста из одного из приютов.

Фото «Таганая»