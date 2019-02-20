«Таганай» назвал победителей творческого конкурса и ждет их за подарками

Национальный парк «Таганай» (Челябинская область) готов вручить награды победителям и призерам традиционного творческого смотра, участниками которого стали 35 авторов, приславших 184 работы.

Таганайскими пейзажами любовались не только златоустовцы, но и гости из Челябинска, Миасса, Кыштыма, Екатеринбурга, Тавды, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Первоуральска, Альметьевска, Можги, Перми и Москвы.

Суть конкурса в том, что на протяжении всего 2018 года каждый желающий мог поделиться своими фото-впечатлениями о походах на Таганай. Представить на суд жюри можно было как пейзажи - панорамные, ночные, сделанные днем, снятые на рассвете или закате, макроснимки или видеоролики. Для участия в конкурсе достаточно было творческого взгляда на окружающий мир - наравне с профессионалами на победу могли претендовать и любители.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, в шорт-лист вошло более двух десятков снимков. Лучших жюри определило в трех из пяти номинаций. Первый приз за дневной пейзаж получила работа Андрея Шарапова «Над облаками», в «ночном» разделе - два победителя (Алексей Литвак с «Ночным Златоустом» и Владимир Кочкин с «Ночью на Дальнем Таганае». Победу в «панорамной» номинации разделили Игорь Лобанов («Осенние берега») и Екатерина Гончаренко («Зимняя панорама»).

Еще девять работ отмечены специальными призами (полный список авторов - здесь).

Одной из наград для победителей фотоконкурса «Мой Таганай-2018» станет сертификат на проживание в приютах национального парка.

Фото с сайта /www.taganay.org/