Таганай теперь откроется и с тач-панелей

Гости национального парка "Таганай"смогут узнать о его природе и обитателях, увидеть главные достопримечательности и маршруты – в этом им помогут современные тач-панели.

Посмотреть на Большую Каменную реку с высоты птичьего полёта, узнать, как добраться до приюта «Гремучий ключ» или где растёт самое толстое дерево – всё это гости «Таганая» теперь могут прямо в визит-центре Центральной усадьбы.

Информация в интерактивных путеводителях представлена максимально наглядно, так что «полистать» тач-панели будет интересно и взрослым туристам и совсем юным посетителям национального парка.

- Мы старались подойти к изложению фактов нестандартно, и не просто сообщать, сколько видов животных обитает на Таганае, а рассказать, например, о таганайских рекордсменах – редких растениях, древних горных породах. Так появился раздел с условным названием «Самый-самый», и даже знатоки откроют там для себя много нового, - сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев. – Я уверен, что интерактивные путеводители помогут нашим гостям лучше узнать Таганай и полюбить его.

Тач-панели стали «цифровым дополнением» путеводителя по национальному парку «Таганай», который вышел в свет весной 2017 года. На 190 страницах этой книги компактного формата представлена история таганайских гор с момента основания до современности, рассказано о появлении здесь национального парка и даны краткие справки о его основных достопримечательностях.