Тефтелев: Челябинск окончательно войдет в график по вывозу мусора в течение недели

Челябинск окончательно войдет в график по вывозу мусора в течение недели. Об этом сегодня, восьмого октября, на аппаратном совещании пообещал глава города Евгений Тефтелев.

Он также отметил, что в эту субботу, шестого октября, на все маршруты вышли новые перевозчики. Ситуация по вывозу отходов находится под ежедневным контролем властей и подрядных организаций.

«За всеми контейнерными площадками, которые были оставлены предыдущими перевозчиками, закреплены новые перевозчики. Сегодня идет маршрутизация», - сказал Евгений Тефтелев.

Градоначальник заявил также, что в Челябинске продолжается замена контейнеров. Завезенные в мегаполис баки имеют крышки, благодаря которым мусор не будет разлетаться по дворам. Новая техника, начавшая обслуживать город, - это современные машины, приспособленные для загрузки евроконтейнеров.