Тефтелев - о вони в Челябинске: По запаху можно говорить, что запаха нет

Глава Челябинска Евгений Тефтелев сегодня, 29 октября, высказался по поводу вони, от которой город в буквальном смысле задыхался в конце прошлой недели: в течение нескольких дней жителей мегаполиса сводил с ума «аромат» птичьих фекалий.

«Сейчас по запаху можно говорить, что запаха нет», - порадовался градоначальник после аппаратного совещания, добавив, что городские службы со своими лабораториями в тяжелые для муниципалитета дни тоже принимали участие в установлении причин неприятного запаха куриного помета.

«Официальную точку зрения высказало минэкологии. Меры по наказанию виновных - это полномочия регионального правительства. Думаю, реакция будет. Нам объяснили, что в эти дни рассыпали удобрения. В любом случае участники этого процесса должны были предполагать, что такой негатив пойдет на город Челябинск. И я думаю, что со стороны минэкологии и Росприроднадзора будут приняты соответствующие меры», - заявил Евгений Тефтелев.

По данным регионального управления Росприроднадзора, зловоние в воздухе южноуральской столицы было разлито «благодаря» действиям работников птицефабрики «Челябинская», которые удобряли куриным пометом поля, - преждевременно, в слишком теплые для этого дни. Южный ветер разнес «аромат» по всему городу. Тем временем, результаты лабораторных исследований, проведенных в ходе выездной проверки на предприятие, показали: предельно допустимые нормативы по запаху превышены не были.