Текслер – о выбросах: Либо мы заставим соблюдать наши требования, либо такие предприятия работать не будут

Промышленные предприятия, которые не смогут выполнять установленные нормативы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, не смогут работать на территории Челябинской области.

Об этом врио губернатора заявил, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания области.

«В ближайшие пять лет мы снизим выбросы вредных веществ из действующих источников в Челябинске и Магнитогорске более чем на 20%», - обозначил глава региона ближайшие перспективы по улучшению экологической ситуации.

Алексей Текслер напомнил, что Челябинск и Магнитогорск (порядка 1,8 миллиона жителей) включены в 204-й указ Президента и Нацпроект по экологии «Чистый воздух». В этих городах будет отрабатываться методика выполнения сводных расчётов загрязнения воздуха и их применения при квотировании выбросов.

«Компании взяли на себя соответствующие обязательства. В июне подпишем соглашения. Сразу начнется их реализация», - отметил глава региона. Территории должны к 2024 году снизить загрязнение атмосферного воздуха на 20%. В Челябинске объем выбросов должен сократиться на 38%.

В ближайшее время Госдума должна принять федеральный закон о квотировании выбросов, что позволит конкретизировать требования к предприятиям. Власти субъекта РФ сами будут устанавливать нормативы выбросов для предприятий, исходя из сводного тома расчетов по ситуации в регионе. Сейчас эти нормативы регулируются на федеральном уровне.

ПДК должна будет соблюдаться в любой точке, где живут люди, подчеркнул врио губернатора.

«Что касается новых производств. Они будут работать только при полном соблюдении всех экологических требований. Либо мы заставим соблюдать наши требования, либо такие предприятия работать на территории области не будут», - пообещал Алексей Текслер.