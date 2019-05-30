Текслер предложил вынести часть предприятий за пределы городов

Индустриальные города Челябинской области нуждаются в масштабной реновации промышленных зон. Об этом заявил врио губернатора Алексей Текслер, выступая с первым отчетом перед депутатами регионального Законодательного собрания.

«Отмечу еще одну проблему индустриальных городов региона, о которой мало кто говорит. Это необходимость масштабной реновации промышленных зон», - заявил глава региона.

По его словам, на сегодня промышленные предприятия занимают значительную площадь в больших, малых и средних городах. Не исключение и Челябинск, где в центре города располагаются промышленные площадки, порой используемые не по их первоначальному предназначению.

«Я предлагаю уже начать думать о возможности переноса некоторых предприятий (за пределы городской черты – прим. ред.)», - выступил с предложением Алексей Текслер.

По его мнению, на сегодня значительная часть территорий промышленных предприятий используется крайне неэффективно и «представляет собой «промышленный хлам» в виде ржавых ангаров, старых цехов с допотопным оборудованием, складов и стихийных свалок».

За примерами далеко ходить не надо. Любой житель любого города в области приведет свои примеры заброшенных или используемых не по назначению промплощадок, расположенных недалеко от жилых кварталов. Порой на них даже умудряются расположиться некоторые мелкие производства, которые бесконтрольно загрязняют окружающую среду.

Большинство южноуральцев поддержат предложение врио губернатора и даже предложат подумать о переносе некоторых действующих предприятий, которые существенно отравляют воздух. Но вот реализовать в жизнь эту инициативу будет очень непросто.