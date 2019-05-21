Три километра стихийной свалки в Миассе

Жители Миасса (Челябинская область) пожаловались общественникам на стихийную свалку чудовищных масштабов. Горожане рассказали «Гражданскому патрулю», что тонны мусора вдоль дороги в западном территориальном округе муниципалитета «растянулись» на три километра.

В прошлом году среди куч мусора был обнаружен труп мужчины. Сейчас ситуация, по мнению встревоженных горожан, угрожает Миассу и его окрестностям стихийными пожарами.

Общественники, выслушав жалобы населения, сегодня, 21-го мая, направили соответствующее обращение в министерство экологии Челябинской области. Как рассказала руководитель миасского отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова, нелегальный мусорный полигон образовался несколько лет назад. Она считает, что отходы на свалку привозит весь город, причем не только простые жители, но и предприятия, в том числе подрядчики городской администрации (на свалке обнаружены кронированные деревья)

«О последнем могут свидетельствовать складированные здесь кучи остатков кронированных деревьев», - подчеркнула Анна Сизова.

Она отметила, что согласно действующему законодательству полигон должны ликвидировать в ближайшее время. К решению проблемы общественники попросили подключиться Роспотребнадзор и местную администрацию.

В министерстве экологии Челябинской области агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что пока обращение от «Гражданского патруля» не получали. Как только оно будет получено, письмо передадут в отдел надзора и параллельно проинформируют о ситуации в Миассе регионального оператора, в обязанности которого входит ликвидация стихийных свалок.

Миасский городской округ относится к Карабашскому кластеру, региональным оператором для которого является ООО «Центр коммунального сервиса». Как подчеркнули в минэкологии Челябинской области, в первую очередь жители и общественники должны были обратиться туда.

Тема экологии является для нашей страны одной из приоритетных. Вчера, 20-го мая, министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отчитался перед главой государства Владимиром Путиным о ходе реализации национального проекта «Экология», состоящего из 11-ти федеральных проектов. Один из них - «Чистая страна» - как раз касается борьбы с мусором. Министр доложил президенту, что в 2019-м году по данной программе начаты работы по рекультивации 48-ми свалок.

Всего до 2024-го года предстоит рекультивировать 191 свалку в черте городов. Эта работа, по словам Дмитрия Кобылкина, ведется в плановом режиме.

Кроме того, в рамках «Чистой страны» в России предстоит построить 220 заводов по сортировке и переработке мусора, 20 из них уже отобраны, ведется работа по проверке проектов. До конца года финансирование строительства двух десятков заводов будет начато. Еще около 80-ти заводов отберут до конца года - это станет заделом на 2020-й.

Что касается многострадальной челябинской свалки, то сегодня, 21-го мая, в столице Южного Урала «РосРАО» проведет презентацию проекта ее рекультивации. Участие в событии, организованном региональной Общественной палатой, примет большое число экспертов, в том числе представители правительства Челябинской области, министерства экологии, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Законодательного собрания, администрации и управления экологии Челябинска, а также профессорско-преподавательский состав Челябинского государственного университета и педагогического вуза.

Фото и видео «Гражданского патруля»