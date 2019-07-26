Загублено туристами

Тургояк утопает в мусоре и фекалиях
Фото: 
Гражданский патруль
Среда обитания
Сегодня, 13:02

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» проверили, в каком состоянии находятся берега озера Тургояк. Территория жемчужины Челябинской области загублена туристами.

Несанкционированные стоянки, мусор и фекальные кучи обнаружили общественники в ходе рейда на берегах озера Тургояк. Общественные туалеты либо не работают, либо находятся в таком отвратительном состоянии, что туда страшно войти. Туристы справляют нужду в кустах.

«Недавно мы проводили на Тургояке субботник, но от него даже следа не осталось. Контейнеры для раздельного мусора, которые тут так необходимы, отсутствуют. На пляже нет элементарных удобств, в кабинках для переодевания ни пола, на который можно встать, ни крючков для одежды. Несмотря на обилие нетрезвых людей и парковки в запрещенных местах, не заметили сотрудников ППС и ГИБДД, - прокомментировала ситуацию активист «Гражданского патруля» Анна Сизова.

Общественники озвучили ряд предложений по спасению жемчужины Южного Урала.  Например, убрать все точки питания за пределы пляжа, оборудовать и содержать территорию согласно положению о памятнике природы озере Тургояк, обеспечить работу сотрудников ГИБДД, ППС, запретить громкую музыку на территории пляжа, запретить продажу алкогольной и табачной продукции в точках питания.

Напомним, после визита министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева на Тургояк руководителю миасского отдела госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Борису Саратцеву предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Отправить новость
Происшествия
Вчера, 16:53
Газы..!
В Челябинске детский сад и школа попали под вредные пары ярко-желтого дыма
Среда обитания
Вчера, 15:55
Воздух над городом несет опасность
В Челябинске ищут предприятия, загрязняющие атмосферу в период НМУ
Общество
24.07.19 17:55
Исход
Челябинская область за два десятилетия потеряла почти 227 тысяч своих жителей
Среда обитания
24.07.19 15:08
В дыму и гари
Жители Копейска пожаловались на удушливый химический запах
24.07.19 15:08
Жители Копейска пожаловались на удушливый химический запах
24.07.19 14:56
Дымная завеса накрыла Челябинскую область из-за природных пожаров
24.07.19 13:08
Качество атмосферного воздуха в Магнитогорске улучшилось
24.07.19 12:21
Алексей Текслер: Главное - не просто сохранять леса, а увеличивать их площади
24.07.19 11:56
На Таганае считают редкие цветы
24.07.19 10:48
Эксперты-экологи Челябинска по снегу определили самые чистые районы города
24.07.19 09:58
«Леса Евразии» соберут в Челябинской области молодых ученых со всего мира
24.07.19 09:46
В четверг в Челябинской области небольшие дожди
23.07.19 11:36
В среду в Челябинской области сохранится жара
23.07.19 08:52
Во вторник в Челябинской области жарко, небольшие дожди
Происшествия
Сегодня, 13:27
После ДТП с автокраном Текслер запретил движение большегрузов по Челябинску
Происшествия
Сегодня, 13:53
После ДТП с краном в Челябинске начались повальные проверки водителей, перевозчиков и владельцев спецтехники
Новости
Сегодня, 13:59
Экономика
За первую половину 2019 года ВТБ помог приобрести медоборудование 13 детским больницам
Сегодня, 12:29
Общество
В Челябинской области захоронили останки красноармейца Николая Чистова
Сегодня, 12:22
Происшествия
В Челябинске спасатели достали из воды молодежь с лопнувшим матрасом
Сегодня, 12:14
Экономика
Челябинское УФАС обвиняет медицинские учреждения в навязывании платной услуги
Сегодня, 11:30
Происшествия
Водитель из Верхнего Уфалея, избивший сотрудника ГИБДД гаечным ключом, сел в колонию
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
Вчера, 17:47
Среда обитания
Заключенные из Челябинска обеспечат Россию ассенизаторскими машинами
Вчера, 17:42
Среда обитания
Ученые Санкт-Петербургского горного университета взяли на экоконтроль Коркинский разрез
20.07.19 02:56
Среда обитания
Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий
15.07.19 14:55
Среда обитания
В Челябинске заменят засохшие ели и заболевшие липы
15.07.19 11:32
Среда обитания
Вторник на Южном Урале будет жарким, кратковременные дожди
Теги
озеро Тургояк
Тургояк
экология
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика