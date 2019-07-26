Тургояк утопает в мусоре и фекалиях

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» проверили, в каком состоянии находятся берега озера Тургояк. Территория жемчужины Челябинской области загублена туристами.

Несанкционированные стоянки, мусор и фекальные кучи обнаружили общественники в ходе рейда на берегах озера Тургояк. Общественные туалеты либо не работают, либо находятся в таком отвратительном состоянии, что туда страшно войти. Туристы справляют нужду в кустах.

«Недавно мы проводили на Тургояке субботник, но от него даже следа не осталось. Контейнеры для раздельного мусора, которые тут так необходимы, отсутствуют. На пляже нет элементарных удобств, в кабинках для переодевания ни пола, на который можно встать, ни крючков для одежды. Несмотря на обилие нетрезвых людей и парковки в запрещенных местах, не заметили сотрудников ППС и ГИБДД, - прокомментировала ситуацию активист «Гражданского патруля» Анна Сизова.

Общественники озвучили ряд предложений по спасению жемчужины Южного Урала. Например, убрать все точки питания за пределы пляжа, оборудовать и содержать территорию согласно положению о памятнике природы озере Тургояк, обеспечить работу сотрудников ГИБДД, ППС, запретить громкую музыку на территории пляжа, запретить продажу алкогольной и табачной продукции в точках питания.

Напомним, после визита министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева на Тургояк руководителю миасского отдела госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Борису Саратцеву предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию.