Ученые Санкт-Петербургского горного университета взяли на экоконтроль Коркинский разрез
Среда обитания
Сегодня, 17:42

Компания «Промрекультивация» (оператор проекта ликвидации Коркинского угольного разреза) заключила с Санкт-Петербургским горным университетом (СПБГУ) договор на проведение работ по контролю состояния компонентов природной среды и геомеханического мониторинга при ликвидации отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» в Челябинской области.

Как рассказали в Управлении информационной политики и связей с общественностью АО «Русская медная компания», очередная экспедиция исследователей СПБГУ состоялась в июле текущего года. В течение недели специалисты и студенты университета собирали и готовили для дальнейшего исследования пробы почвы, атмосферного воздуха и поверхностных вод более чем в 20 точках прибортовой зоны на разной удаленности от Коркинского угольного разреза. Для эффективного сбора данных с учетом масштабов объекта специалисты вуза используют беспилотные летательные аппараты. Чтобы максимально точно оценить воздействие того или иного фактора на окружающую среду и облегчить труд экологов, на Коркинский разрез привезли также большой газоаналитический комплекс, позволяющий выявлять несколько видов загрязняющих компонентов в воздухе одновременно.

Ученые СПБГУ планируют осуществлять экологический мониторинг на протяжении всего периода ликвидации Коркинского угольного разреза, который рассчитан до 2042 года.

Комментирует доцент кафедры геоэкологии СПБГУ Юрий Смирнов: «Проект ликвидации Коркинского разреза уникален с точки зрения горных разработок. Он один из самых масштабных в стране и разработан на высочайшем инженерном уровне. Его реализация позволит не только решить местные экологические проблемы, но и создать целую научную базу, изучать которую будут исследователи на протяжении следующих 20 лет».

Ликвидировать отработанную выработку Коркинского угольного разреза планируется с использованием закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа. Предприятие в Сосновском районе Челябинской области строит Русская медная компания (АО "РМК"). Проект ликвидации разреза был разработан в соответствии с рекомендациями независимого экологического аудита проектной документации Томинского ГОКа, проведенного по поручению губернатора Челябинской области в 2016 году.

В 2018 году специалисты Санкт-Петербургского горного университета выполнили независимую экспертную оценку экологической и промышленной безопасности проектной документации Томинского ГОКа с учетом проекта ликвидации Коркинского разреза. Для оценки документации было привлечено более 20 высококвалифицированных экспертов, в том числе профессора, доктора и кандидаты технических, экономических, геолого-минералогических наук, эксперты международного уровня, академики Российской академии естественных наук (РАЕН) и Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ). Эксперты заключили, что принятые проектные решения соответствуют наилучшим доступным технологиям и могут быть реализованы. Также в 2018 году проект ликвидации Коркинского угольного разреза прошел предусмотренные российским законодательством общественные обсуждения и получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проект ликвидации Коркинского разреза рассчитан до 2042 года. По окончании ликвидации на месте угольной выработки будет водоем, берега которого озеленят.

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