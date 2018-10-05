Ущерб от землетрясения в Катав-Ивановском районе составил почти 40 миллионов рублей

Ущерб от землетрясения в Катав-Ивановском районе Челябинской области, которое произошло пятого сентября этого года, составил немногим менее сорока миллионов рублей. Об этом сегодня, пятого октября, на своей странице в Facebook сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

«По результатам комиссионного обследования объектов образования, культуры и здравоохранения (всего 22 объекта) общий ущерб повреждений вследствие землетрясения в Катав-Ивановском муниципальной районе составил около 32,8 миллиона рублей. Ущерб от повреждений многоквартирных домов составил 1,5 миллиона рублей. По результатам обследований 454 частных жилых домов, владельцы которых обратились за помощью, установлен ущерб в сумме 4,5 миллиона рублей. Итого общий ущерб достиг почти 38,8 миллиона рублей», - резюмировал Евгений Савченко.

Он добавил, что меры для возмещения ущерба приняты, в большей степени - за счет средств областного бюджета.

Председатель Совета депутатов третьего созыва Катав-Ивановска Галина Федосеева, отметив, что СМИ и блогеры, слишком преувеличили опасность последствий землетрясения в виде оползня, написала в Facebook, что же произошло на самом деле 26 сентября (в этот день из разлома земной коры вышли грязевые массы).

«Явление, которое многие успели запечатлеть на камеры, действительно масштабное, действительно впечатляющее. И сегодня, когда есть официальные заключения ученых-сейсмологов, можно доподлинно утверждать, что это оползень. Его спровоцировала трещина, образовавшаяся после землетрясения, которая заполнилась грунтовыми водами, размывшими нижние слои рыхлых пород. Подземные воды вместе с грунтом вытолкнуло наверх», - отметила Галина Федосеева.

Она рассказала, что вчера, четвертого октября, в Катав-Ивановск прибыла группа ученых из Института геодезии Уральского отделения Российской Академии наук, чтобы исследовать место происшествия и взять для анализа все необходимые пробы.

Кроме того, Галина Федосеева привела свежие данные ГУ МЧС по Челябинской области, которые свидетельствуют: сейсмическая активность на территории снижается. Для проведения ежедневного мониторинга оперативно установлены сейсмостанции в Башлесе, Бедярыше, Карауловке и Лемезе.