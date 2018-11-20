В 2019 году Челябинск получит первые полмиллиарда рублей на ликвидацию городской свалки

Первый полмиллиарда рублей получит в 2019 году Челябинск из федерального бюджета на ликвидацию находящейся в центре города и недавно закрытой свалки. Всего региону будет выделено на эти цели почти три миллиарда рублей.

Об этом сообщил губернатор Борис Дубровский, комментируя своим подчиненным итоги визита министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина в Челябинскую область. Глава минприроды вместе с губернатором побывал на свалке и оценил масштабы предстоящей рекультивации городского полигона ТБО.

В 2019 году запланировано выделение 500 миллионов рублей из бюджета, в 2020 году регион получит почти в четыре раза больше - 1 миллиард 982 миллиона рублей и в 2021 году – еще 494 миллиона рублей.

«Для нас очень важны прозвучавшие цифры, в том числе 3 миллиарда рублей в проекте федерального бюджета на ликвидацию Челябинской городской свалки, - подчеркнул губернатор. - Рассчитываем, что уже в следующем году придет первый транш в объеме 500 миллионов рублей».

Напомним, в ходе посещения свалки Дмитрий Кобылки обратил внимание властей на необходимость организовать круглосуточную охрану бывшего полигона бытовых отходов и постоянное дежурство на свалке пожарных расчетов. «Не дай Бог, свалка летом загорится», - предостерег чиновников Кобылкин. И как на грех, в первый рабочий день после его отъезда, 19 ноября, на свалке произошел пожар. Пожарные расчеты выехали на место для проливки тлеющего участка. В течение 40 минут ситуацию мониторила беспилотная авиационная система. Передвижная лаборатория СПСЧ, автомобиль «Аналитик-Р» в ходе замеров не выявили превышение ПДК. Администрация. Челябинска решает вопрос по привлечению к работам тяжелой техники.

Напомним, свалка, находящаяся в центре Челябинска, была закрыта в сентябре 2018 года. На сегодня уже завершены инженерные изыскания, ведётся согласование единственного исполнителя работ по проектированию и рекультивации челябинской свалки. Ранее Борис Дубровский попросил содействия у полпреда Николая Цуканова и вице-премьера Виталия Мутко об ускорении процедур, чтобы основные технические стадии рекультивации были завершены до проведения саммитов ШОС и БРИКС.