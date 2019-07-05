В Аше коровы пасутся на контейнерных площадках

В городе Аше Челябинской области коровы пасутся на контейнерных площадках – к такому неожиданному повороту привел мусорный коллапс, на который указывают местные общественники. Кроме того, «Гражданский патруль» сообщает о распространении на территории муниципалитета грызунов.

«Домашние животные оккупировали свалки и питаются там отходами. Подумайте о том, что после сами хозяева будут пить молоко от коров, которые ели на помойке неизвестно что. Проблема более серьезна, чем кажется. К тому же домашний скот небезопасен для людей. Нам поступила информация, что недавно бык гонял детей на детской площадке по улице Кирова, 54. Были и еще случаи, когда скот вел себя агрессивно по отношению к детям», - заверяет местные активист «Гражданского патруля» Роман Янцен.

Жительница Аши написала общественникам, что во дворе корова боднула ее ребенка. Дочка, по словам мамы, сильно испугалась – корова откинула девочку вперед на асфальт. Второй ребенок, сидевший в коляске, тоже очень напугался.

«Ну, сколько уже может это продолжаться?! Как после этого отпускать детей гулять во дворе?» - возмущается мама двоих детей.

Как сообщает «Гражданский патруль», часто коров видят на улице 40 лет Победы, на стадионе школы №7, а также на центральных улицах города: Мира, Еремеева, Озимина, Ленина, Чехова. Беспризорные животные приходят из подворий частных секторов, расположенных недалеко от центра города.

В прошлом году «Гражданский патруль» уже обращал внимание на вопрос бесконтрольного выпаса скота на улицах Аши. В ответ администрация пообещала проработать вопрос утверждения правил содержания сельскохозяйственных животных частными предпринимателями, однако в итоге ничего не произошло.

«Гражданский патруль» обратился в администрацию Аши с повторной жалобой на бесконтрольный выпас домашнего скота в центре города, попросив провести проверку по данному факту и привлечь к ответственности виновных лиц, а также отправил информацию в министерство экологии.

Фото «Гражданского патруля»