В центре Челябинска снесут сотни старых деревьев и посадят тысячи новых

В 2019-м году в центральной части Челябинска в рамках программы по озеленению снесут 588 аварийных деревьев - сломанных, засохших, требующих удаления. Акты обследования уже подписаны, сообщила исполняющая обязанности начальника городского управления дорожного хозяйства Ирина Степанова.

«В это же время посадят в четыре раза больше деревьев – две тысячи 675. Садить будут только крупномерные деревья - выше трех метров. Вичек, веточек садить мы не будем», - заявила Ирина Степанова.

По ее словам, начать работы планируется в июле - снос и санитарную обрезку деревьев. Все посадки будут происходить осенью.

Челябинск украсят липы, лиственницы, сосны, рябины, яблони и пирамидальные тополя.