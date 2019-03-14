В центре Сатки может появиться прогулочная улица

Прогулочная зона может появиться в центре Сатки (Челябинская область) после реконструкции улицы Молодежная. Соответствующий проект активистов прошел во второй тур дополнительного голосования программы «100 городских лидеров».

Как сообщили организаторы, в рамках проекта планируется максимально сохранить существующие зеленые насаждения, а также высадить новые. Для активного отдыха молодежи активисты предлагают создать скейт-парк с использованием естественного рельефа. Кроме того, предполагается разместить на улице малые архитектурные формы, скамейки, фонари, скульптурные композиции и летние кафе.

Организаторы уточнили, программа «100 городских лидеров» стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ) в партнерстве с госкорпорацией «Росатом». Программа рассчитана на 5 лет. В отборочном туре приняли участие 154 города из 74 регионов страны. Финалистами стали проекты из 25 городов России.

В ближайшие несколько недель, путем открытого голосования и оценки экспертов и наставников программы, к объявленным 25 проектам будут отобраны еще 20, которые будут включены в совместную работу с сообществом «100 городских лидеров» и получат помощь экспертов, а также возможность использовать краудсорсинговую платформу www.100gorodov.ru для поиска решений и продвижения своего проекта.

Помимо проекта из Сатки в эту двадцатку попали проекты из Волгограда, Иркутска, Калачинска, Коврова, Перми, Самары, Тулы, Санкт-Петербурга, Павловска и еще 10 городов РФ.

Проголосовать за проект можно до 19 марта по ссылке.

Напомним, ранее Сатка была включена в перечень пилотных городов по проекту «Умный город» министерства строительства РФ.В городе уже модернизировано уличное освещение, создана система аналитического видеонаблюдения для городской безопасности.

Планируется установка в Сатке системы мониторинга вывоза мусора, внедрение системы мониторинга состояния дорожного полотна, оборудование умных нерегулируемых пешеходных переходов и развертывание системы городского видеомониторинга.