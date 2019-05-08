В Чебаркуле вырастят «наследников» новогодней елки

В Чебаркуле (Челябинская область) вырастят «наследников» новогодней елки. Пышную красавицу, установленную в новогодние праздники на площади имени Ленина, распилили на экокубики, наполнили семенами ели и раздали горожанам. Теперь они смогут своими руками вырастить сотню новых деревьев.

Семена и «горшки для выращивания», сделанные из новогодней ели, администрация Чебаркуля бесплатно раздает с 30-го апреля. Ароматные сувениры вручили образовательным учреждениям и просто желающим своими руками вырастить дерево «на подоконнике». Впоследствии молодые елочки украсят город.

«В первую очередь семена получили школы и детские сады. К каждому кубу прикреплена инструкция по уходу за семенами и высадке. Все участники акции оставили свои координаты. В течение двух лет мы будем отслеживать выращивание и высадку елей, - рассказала начальник отдела экологии администрации Чебаркуля Любовь Куракина. - Молодые деревья будут посажены в парке на улице имени Дзержинского, на пришкольных участках и других городских территориях. Уход и высадка будут фиксироваться на фото и видео. По итогам акции определим и наградим победителей».

Желающие принять участие в акции должны поторопиться - по словам организаторов, из сотни кубов осталось всего десять.

Фото предоставлено минэкологии Челябинской области