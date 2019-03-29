В Челябинске ищут компанию, которая сделает Миасс чистой рекой

Министерство экологии Челябинской области объявило аукцион по поиску компании, которая проведет санитарную очистку русла реки Миасс в столице Южного Урала.

Реализацию проекта очистки акватории реки министерство планирует осуществить за счет средств областного бюджета. Речь о сумме в размере почти 29-ти с половиной миллионов рублей. Задача компании, которая выиграет конкурс, - удалить кустарниковую и водную растительность и убрать мусор в русле реки.

Как сообщил начальник управления экологического просвещения минэкологии региона Виталий Безруков, основным условием закупки является очистка акватории реки в центре Челябинска. По его словам, на участке реки Миасс - от элеватора компании «Союзпищепром» до развязки на улице Братьев Кашириных - будут удалены камыш, рогоз и твердые бытовые отходы.

«Впоследствии подрядчик будет обязан осуществить их утилизацию на полигоне поселка Полетаево», - рассказал Виталий Безруков.

Помимо этого, министерство экологии Челябинской области разместило еще один лот, предполагающий проведение разработки проекта стоимостью в 3,5 миллиона рублей по глубоководной очистке реки Миасс. Его реализация заявлена от пруда Коммунар до пруда ЧГРЭС. Работы планируется завершить до 2023 года. Очистка дна от отложений позволит увеличить скорость течения реки и прекратить ее заболачивание.

Сейчас главное – определить организацию, которая разработает будущий проект капитальной очистки реки Миасс. После разработки документа и прохождения экологической экспертизы минэкологии планирует выйти на получение федеральных средств на саму очистку реки - в рамках реализации национального проекта «Экология».