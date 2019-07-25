Воздух над городом несет опасность

В Челябинске ищут предприятия, загрязняющие атмосферу в период НМУ
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 15:55
Автор: 
Евгения Александрова

Минэкологии проводит проверки на предприятиях Челябинска, где 24-го и 25-го июля объявлен режим НМУ первой степени опасности. Рейдовые мероприятия проходят с целью выявления возможных нарушителей, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Режим НМУ действует в столице Южного Урала второй день подряд в связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями и мглой, окутавшей север Челябинской области в результате природных пожаров.

Комплекс мероприятий министерства экологии региона направлен на сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Экологи совместно с областной прокуратурой проверят, как выполняются предписания, согласно которым в период неблагоприятных метеоусловий заводы должны снизить объемы выбросов.

Кроме того, в южноуральских городах работает передвижная лаборатория ведомства. Согласно результатам мониторинга, вчера, 24-го июля, в Челябинске зафиксировано максимально-разовое превышение по взвешенным веществам (пыли) - 1,4 ПДК. К тому же в составе челябинского воздуха превышено содержание аэрозолей PM2.5 (взвешенных в воздухе мелких частиц) в 1,4 ПДК, в Миассе этот показатель составляет 1,6 ПДК. С превышениями таких компонентов сталкиваются и в других регионах. Это говорит о том, что источник выбросов в городах, на два дня утонувших в «тумане», - один и тот же. Экологи подтверждают, что основная причина дымки и химического запаха - природные пожары в Сибири.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями и сложившейся из-за пожаров экологической обстановкой, минэкологии усилит надзор над промышленными предприятиями, находящимися в ведении регионального государственного экологического надзора. Нарушители, не соблюдающие законодательство, будут выявлены и наказаны», - подчеркнул начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

По прогнозу федеральных метеорологов, сегодня ситуация с задымленностью в городах региона немного улучшилась из-за усиления ветра. Эксперты отмечают: в ближайшие дни дымка полностью рассеется.

Автор: 
Евгения Александрова
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