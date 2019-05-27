В Челябинске львенка Симбу у хозяйки не заберут – владелица дикого котенка, которого могли поместить на карантин, предоставила специалистам управления ветеринарии регионального минсельхоза ветпаспорт, подтверждающий наличие у четвероногого малыша прививки от бешенства.

«Хозяйка львенка сегодня утром приходила к нам. Ветеринарных сопроводительных документов у нее с собой не было, однако она предъявила нам паспорт на Симбу с отметкой о прививке от бешенства. Сроки вакцинации не нарушены, на карантин львенка мы помещать не будем. Для этого никаких оснований у нас нет. Животное привито, жалоб ни от кого не поступало. Так что львенок отправится домой вместе с хозяйкой», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области Ольга Грачкова.

Львенок приехал в Челябинск из Твери – в нашем городе маленький «гастролер» поневоле стал героем многочисленных фотосессий. У его хозяйки в Твери свой питомник, где обитает несколько львов . Одна львица заболела, на лечение хищной кошки требуются деньги – их девушка Тая якобы и зарабатывает с помощью другого своего дикого питомца, купленного в Костроме у передвижного зверинца. С маленьким Симбой тверичанка «гастролирует» по стране.

«Мы объяснили хозяйке львенка, что ветеринарные сопроводительные документы обязательно должны быть и их обязательно иметь при себе. Надеюсь, она к нам прислушается и сделает правильные выводы», - отметила Ольга Грачкова.

Напомним, вчера вечером, 26-го мая, челябинские зоозащитники наведались в фотостудию, чтобы проверить поступившую информацию о том, что львенка накачивают транквилизаторами. Благо, эта информация не подтвердилась. Президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян не обнаружил признаков того, что восьмимесячный Симба находится под действием наркотических препаратов. Ветеринар передал информацию о львенке в управлении ветеринарии, чтобы они взяли ситуацию на свой контроль.

К слову, ветпаспорта у жительницы Твери с собой тоже не было – в управлении ветеринарии она предъявила присланные ей из родного города фото документа на Симбу.