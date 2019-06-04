В Челябинске меняют макулатуру на саженцы

В Челябинске завтра, пятого июня, у горожан будут принимать макулатуру. Взамен челябинцы, избавившиеся от ненужной бумаги, получат зеленые подарки - саженцы сосны от Аргаяшского лесничества, которые можно будет высадить на собственном участке, в саду или в лесопарковой зоне.

Акция, приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога, пройдет с 17-ти до 19-ти часов на площади у здания Публичной библиотеки. Событие организуют совместными силами минэкологии региона, главное управление лесами Челябинской области и благотворительный экологический фонд «Моя планета».

«Каждый сданный килограмм макулатуры принесет вам десять саженцев сосны! Приглашаем всех желающих принять участие в дополнительном озеленении нашего региона. Надеемся, что те, кто получит саженцы, окажут им надлежащий уход - и все растения будут правильно посажены», - отметила руководитель фонда Ксения Галкина.

Как отмечают в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, полученная макулатура будет сдана, а на вырученные средства у здания Публичной библиотеки разобьют еще одну цветочную клумбу.

«В юбилейный для Челябинской области год эта акция обретает для нас особый смысл. Посадка сосен гражданами - это такой созидательный процесс, который не просто дарит положительные эмоции, но и объединяет жителей южноуральской столицы в стремлении украсить родной город вечнозелеными красавицами. Мы призываем челябинцев: приходите, примите участие в акции!» - подчеркнул исполняющий обязанности министра экологии региона Сергей Лихачев.