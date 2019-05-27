В Челябинске могут появиться три дополнительных пляжа

В Челябинске не за горами наступление очередного пляжного сезона. В этом году горожане смогут приятно провести время на 15-ти официально разрешенных пляжах, которые будут организованы на трех главных водоемах южноуральской столицы: Смолино, Первом озере и Шершнях.

В пользование инвесторам, с которыми в настоящий момент уже заключены договоры, переданы 14 пляжей, один пляж - в поселке Смолино - передан администрации Советского района по разрешению на использование места массового отдыха. Инициатива получить в распоряжение пляж (со всеми вытекающими в виде ухода за территорией и обеспечением безопасности) исходила от самой районной администрации, городские власти идею поддержали, тем более что инвестора на данный объект не было. Пляж в поселке Смолино Советскому району передали бесплатно.

Проверки готовности мест отдыха к пляжному сезону-2019 с участием представителей городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям начнутся уже завтра, 28-го мая.

Увы, но купаться в этом году будет разрешено только в шести местах из 15-ти: это пляж «Белый Парус», «Ясень», городской пляж на Шершнях, «Солнечный Берег», пляж «Прибой» на озере Смолино и пляж «Восточный берег» на Первом озере. На девяти пляжах купание запрещено. Под запретом вхождение в воду на территории пляжей «Западный», «Русские забавы» на Шершнях, пляжей по улицам Бирской 4-й, Бобруйской, Василевского, Хуторной, переулку Дачному. Запрет связан либо с наличием гидротехнических сооружений, либо с несоответствием качества воды установленным нормам.

О местах отдыха летом 2019-го сегодня, 27-го мая, на расширенном аппаратном совещании в городской администрации доложил председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска Сергей Чигинцев.

Он напомнил, что в прошлом году в южноуральской столице было разрешено лишь семь мест отдыха на водных объектах. В этом - уже 15, а может стать еще больше - 18.

«Мы направили в адрес администрации Тракторозаводского района предложение о возможности открытия еще трех мест отдыха на Первом озере по адресам: переулок Мамина, 2/1 (пляж «Чайка»); Бродокалмакский тракт, 1/12 (вдоль старой дороги в аэропорт) и пляж «Чуриловский» по улице Черничной. Пока на эти пляжи инвесторов нет», - отметил Сергей Чигинцев.

По его словам, администрация Тракторозаводского района в настоящий момент решает, целесообразно ли открывать эти пляжи. А комитет по управлению имуществом и земельным отношениям тем временем прорабатывает вопрос создания муниципального учреждения, которое будет обеспечивать работу мест массового отдыха населения на водных объектах в случае отсутствия инвестора или возможности этим заниматься у районных администраций.

На всех разрешенных пляжах будут традиционно работать спасательные посты. В прошлом году силами матросов-спасателей в Челябинске были спасены 50 человек, в том числе 23 ребенка (13 взрослых и семеро детей из числа спасенных находились в воде на плавсредствах). Снижение числа утонувших за последние три года составило 14 процентов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в этом году в Челябинске под запретом оказались 35 мест отдыха на водоемах, в том числе карьеры (к последним - несмотря на все увещевания властей и таблички «Купание запрещено» - народная тропа никак не зарастет).

«Мы пытались завести карьеры в оборот, но федеральное законодательство и позиция руководства федеральных ведомств таковы: разрешать купаться в карьерах нельзя», - констатировал Сергей Чигинцев.

Глава Челябинска Владимир Елистратов отметил, что народу на карьерах всегда было много - и ничего с этим не поделаешь.

«Я сам лично во всех карьерах искупался, и не один раз. Жизнь идет и как бы мы ни прятались от этого вопроса, он есть. Видимо, надо принять как данность, что люди в карьерах купаются, и просто постараться обеспечить их безопасность. Уже дал поручение своим сотрудникам проработать этот вопрос. Будем думать, что делать. Если проблема в позиции федералов, будем садиться и беседовать с ними. Подключим городскую думу», - сообщил Владимир Елистратов.

А пока карьеры под запретом, их - вместе с другими запрещенными местами отдыха на водных объектах - будут ежедневно проверять, в том числе сотрудники полиции.