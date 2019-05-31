В Челябинске набережную на реке Миасс ждет волшебное преображение. Проект благоустройства прибрежной территории от улицы Кирова до Свердловского проспекта является частью программы «Формирование комфортной городской среды» и также входит в проект подготовки Челябинска к предстоящим в 2020-м году саммитам ШОС и БРИКС.

Сегодня, 31-го мая, глава Калининского района Сергей Колесник презентовал журналистам проект благоустройства и озеленения сквера имени Столыпина, расположившегося вдоль Миасса на площади 12,4 гектара.

«Все вы помните, что было очень много замечаний, предложений, жалоб жителей на неустроенность набережной. Благоустроена была только территория напротив органного зала. В процессе работы мы существенно благоустроили сквер Столыпина. Хватило у нас сил дойти до улицы 8 Марта – ступенчато, исходя из тех ресурсов, что у нас есть. В прошлом году по программе «Реальные дела» мы заменили твердое покрытие набережной, провели санитарную вырубку деревьев - здесь было огромное количество зеленых насаждений, поросль, где всякие асоциальные элементы занимались всякими плохими делами. Я считаю, что даже после этих не сильно затратных мероприятий набережная ожила, сейчас здесь прогуливается огромное количество людей. Сформировался достаточно интересный гостевой маршрут», - отметил Сергей Колесник.

По его словам, в этом году благоустройство продолжается. Старые тополя (16 деревьев, высаженных в середине 50-х годов прошлого века) будут заменены на пяти-шестиметровые хвойные деревья (кедры и сосны), которые высадят в зимнее время (чтобы растения гарантированно прижились и не погибли) по зарубежным технологиям, успешно зарекомендовавшим себя в Москве. Так, будет произведена растяжка кома, а не ствола дерева; специальные тросы, невидимые снаружи, будут удерживать корни деревьев под землей, обеспечивая состояние неподвижности растений. Для Челябинска это будет ноу-хау, подчеркнул районный глава. Сергей Колесник добавил, что все молодые деревья, высаженные в сквере имени Столыпина три-четыре года назад, будут пересажены.

«Мы хотели сделать это пространство очень уютным, чтобы отдыхать здесь могли совершенно разные категории людей», - рассказала директор ландшафтной студии «АРТА» Марина Фролова.

На набережной появится множество скамеек – классических и из декоративного бетона, прогулочную зону вдоль Миасса замостят современной тротуарной плиткой (она порадует эффектом протертости). Не обошли вниманием авторы проекта и пернатых гостей набережной - в сквере специально для птиц установят отдельный арт-объект. Это будет нарядная поилка, украшенная двумя пичужками, - для привлечения внимания их крылатых собратьев.

Марина Фролова рассказала, что проектировщики в своей работе использовали современные приемы ландшафтного дизайна: фито- и геопластика, отсыпки из гальки, валунов и мульчи. По ее мнению, очень здорово решена задача по украшению набережной декоративными газонами.

«Мы решили использовать четыре вида миксбордеров из многолетних цветов: «Луг», «Горы», «Злаки», «Хвойный». Это хорошая работа, которая объединит разные стихии (воздух, землю, воду, камень, дерево) и создаст комфорт», - поделилась ландшафтный дизайнер.

От моста через реку Миасс набережную планируется перестроить кардинальным образом. В этой части набережной и так собирается немало молодежи, однако авторы проекта хотят, чтобы это пространство стало еще более притягательным. Поэтому здесь появятся амфитеатр, в котором можно будет сидеть на террасной доске в окружении зелени и любоваться на реку (Миасс к тому времени очистят), будет сохранена площадка для занятий скейт-бордингом (ей отдадут всю полосу на верхней террасе), оборудованы площадка для занятий йогой, брейк-дансом и интерактивная площадка.

Стоимость реализации проекта благоустройства Набережной составляет 18 миллионов рублей. Работы по благоустройству набережной начнутся с июля, после проведения конкурсов. Часть работ будет проведена летом, часть летом, часть – зимой (в частности, посадка деревьев).

СПРАВКА

Площадь сквера Столыпина – 12,4 га

Новые дорожки – 583 м2

Новый газон – 1106 м2

Новое озеленение на месте асфальта – 523 м2

Скамейки из декоративного бетона – 50 погонных метров

Классические скамьи – 42

Амфитеатр – 681 м2

Игровая (скейт) площадка – 1335 м2

Интерактивная площадка – 70 м2

Крупномерные деревья – 33

Кустарники – 187

Декоративные многолетние растения – 5316