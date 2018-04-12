В Челябинске объявлены НМУ до вечера пятницы

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ первой степени опасности прогнозируются с 13 часов 12 апреля до 19 часов пятницы, 13 апреля.

Предупреждения объявлены на территории областного центра и отдельным предприятиям региона.

В ГУ МЧС области отмечают, что быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха..

Как уточнили агентству в управлении Росприроднадзора области, промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом. Руководителей предприятий просят взять под личный контроль выполнение мероприятий, утвержденных в составе ПДВ.

Администрации города посоветовали обеспечить выполнение конкретных мероприятий в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий - запретить движение грузового автотранспорта в спальных районах, ограничить движение легкового автотранспорта, ограничить погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.