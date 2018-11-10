В Челябинске объявлены НМУ на все выходные

В Челябинске на все выходные объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, с 14 часов 9 ноября до 19 часов 11 ноября в областном центре установятся метеоусловия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Предупреждения о возникновении НМУ объявлены и отдельным предприятиям области. Промышленникам необходимо снижать объемы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с установленным режимом НМУ.

Владельцев автотранспортных средств в период НМУ просят по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Челябинцам в период НМУ советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Желательно в этот период ограничить потребление соли, жирной и трудноусвояемой пищи. При наличии хронического заболевания, особенно лицам, страдающим заболеваниями верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.