В Челябинске отпразднуют День снежного барса

В челябинском зоопарке готовятся к празднованию Дня снежного барса. Благо чествовать есть кого – в нашем зверинце живет и процветает роскошный представитель семейства кошачьих по кличке Ермак.

Праздник, посвященный снежному барсу (этих изумительно красивых и гордых животных еще называют снежным леопардом или ирбисом), состоится в зоопарке в субботу, 26-го мая, в час дня.

Сотрудники зверинца и сам Ермак приглашают всех желающих к участию в праздничной программе «День снежного барса». Веселые аниматоры, знакомство с прекрасным, благородным зверем, кормление Ермака лакомствами подарки и ему, и самым активным отмечающим. Своим гостям зоопарк обещает чудесный день.

День снежного барса - это сравнительно новый экологический праздник, который зародился на Алтае 26 мая 2010 года по инициативе защитников природы. Его целью стало привлечение внимания мировой общественности к проблемам сокращения популяции снежного барса.

По данным Всемирного фонда природы (англ. World Wide Fund for Nature или WWF), в наши дни в дикой природе на территории России осталось менее 50-ти особей этих красивейших крупных хищников семейства кошачьих.

В настоящее время снежный барс внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП), в Красную книгу России и в охранные документы других стран, охота на него запрещена и ирбис имеет статус редкого или исчезающего вида, но, к сожалению, из-за браконьерской охоты численность этих животных с каждым годом катастрофически уменьшается. Роскошный дымчато-серый мех ирбисов является причиной их безжалостного истребления.

В Монголии считается, что человек, который видел снежного барса – счастливый.

Фото из группы челябинского зоопарка ВКонтакте