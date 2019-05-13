В Челябинске перестали белить деревья - Елистратов обещал разобраться

В Челябинске перестали белить деревья. Глава города Владимир Елистратов пообещал разобраться в ситуации.

«Многим людям бросается в глаза, что временно приостановлена побелка деревьев. Я начал изучать этот вопрос и выяснил, что вышло какое-то ограничение, что это будто бы вредная процедура. Лично я в побелке деревьев вреда не вижу и поэтому решил до конца разобраться в ситуации, после чего мы примем решения по правилам благоустройства: будем белить или не будем», - рассказал Владимир Елистратов во время пресс-подхода после аппаратного совещания в городской администрации сегодня, 13-го мая.

Журналисты озвучили существующее мнение, что побелка деревьев не защищает их от вредителей, является пережитком военного времени.

«Не знаю, чьи это пережитки, но, бесспорно, город всегда радовался, когда деревья весной были побелены. Это дополнительный вид благоустройства, и он украшал город. В текущем режиме появились какие-то иные мнения, я их изучить должен», - ответил градоначальник.