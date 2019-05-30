В Челябинске погибают голубые ели

По факту гибели ландшафтных деревьев в Челябинске правозащитники обратились в прокуратуру и минэкологии. «Гражданский патруль» просит привлечь к проверке специалистов-лесопатологии для установления диагноза больных деревьев и причин заболевания.

Как сообщают волонтеры общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», отдельные деревья погибли, примерно, на 70%. Больные деревья есть в Советском и Центральном районах города.

В плачевное состояние голубые ели пришли еще в конце прошлого лета. Тогда же в городе спилили несколько засохших деревьев на улице Сони Кривой. А вот определить, на кого возложен уход за ними так и не смогли. Администрация города заявила, что за зеленые насаждения отвечает администрация района, однако районные власти заявили об обратном. Деревья – это имущество города, следовательно, за их состояние отвечает городская администрация. Позже к выяснению этого вопроса подключились городская и областная прокуратуры, но к общему мнению они также не пришли.

«Судя по цвету ветвей и стволов поврежденных елей, болеют они давно, и все это время за ними никто не ухаживает. Жители беспокоятся, что деревья уже не спасти», - комментирует ситуацию представитель «Гражданского патруля» в Челябинске Георгий Акмен.

Сегодня, 30 мая, по факту гибели ландшафтных деревьев правозащитники обратились в прокуратуру и минэкологии. Гражданский патруль просит привлечь к проверке специалистов-лесопатологии для установления диагноза больных деревьев и причин заболевания, а также принятия экстренных мер по их лечению.

В правозащитной организации также напомнили, что недавно по заказу управления экологии города в Челябинске проводилась инвентаризация зелёных насаждений, на которую было потрачено несколько миллионов рублей. Однако её результаты в ведомстве скрывают.