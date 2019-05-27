В Челябинске появится зеленый «Квартал Курчатова»

Три тысячи саженцев молодых сосен будет высажено во вторник, 28 мая, на территории Баландинского бора в Челябинске в рамках лесовосстановительного проекта «АЭРОбика».

Территория высадки деревьев получит символичное название «Квартал Курчатова» в связи с близостью к Челябинскому аэропорту и недавним присвоением ему имени академика Игоря Васильевича Курчатова, сообщили организаторы.

Перед высадкой территорию расчистили и распахали. Перед высадкой лесники проведут инструктаж как правильно сажать сеянцы сосны для лучшей приживаемости.

По данным государственного управления лесами Челябинской области, в этом году в регионе повреждено 8 тысяч гектаров леса. Проект «АЭРОбика» служит восстановлению «зеленого щита» города, а также сокращению углеродного следа предприятий на 159 тонн СО2 в год. Всего в мае 2019 года по проекту уже высажено 97 тысяч молодых сосен.

Участок для финальной высадки деревьев, как и все остальные территории, помогали подбирать лесники. Специалисты показали лесные земли, пострадавшие в результате пожаров.