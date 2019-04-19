В Челябинске продолжается нашествие сов

В Челябинске еще одна сова нанесла визит людям. На этот раз пернатая гостья - невероятной красоты птица - пожаловала в гости к почтальонам.

Неожиданная посетительница залетела в тамбур помещения регионального управления федеральной почтовой связи (на улице Кирова, 104) вчера, 18 апреля, около полудня.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина, птица ударилась о стеклянную перегородку тамбура и начала метаться по помещению. Сотрудники почты вызвали на подмогу зоозащитников и по рекомендации специалистов переместили совушку в темную закрытую комнату.

На вызов приехал специалист отдела федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области и забрал пернатую гостью с собой, положив ее в картонную коробку.

Этой весной Челябинск по праву снискал славу центра притяжения сов. «Совиная эпопея» началась первого апреля, в международный день птиц. Несчастная птица врезалась в конструкцию дома в районе парка Пушкина и, потеряв координацию, упала на землю.

Горожане, ставшие свидетелями случившегося, повезли незадачливую летунью на осмотр в зоопарк. Ветеринары осмотрели пострадавшую, диагностировали у нее ушиб и не обнаружили никаких других повреждений. Вечером этого же дня пернатую красавицу увезли за город и отпустили на волю.

Десятого апреля еще одна сова, разбив стекло, залетела на балкон горожанки, живущей в доме на улице Чичерина. Челябинка обратилась за помощью в министерство экологии региона, сотрудники которого передали информацию в фонд защиты диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна и челябинское орнитологическое общество. Специалисты фонда забрали птицу и отпустили ее на волю.

На следующий день, 11 апреля, другая пернатая гостья залетела на территорию челябинского детского сада. К счастью, той сове лечение также не понадобилось - после того как ее осмотрели специалисты челябинского зоопарка, большеглазую птицу благополучно выпустили на свободу.

Буквально на следующий день, 12 апреля, в столице Южного Урала спасли очередную сову. Пернатую лесную гостью, длиннохвостую неясыть, горожане подобрали на территории городской радиостанции и отвезли в ветклинику, откуда пернатую красавицу забрал представитель министерства экологии Челябинской области. После того как на сову были оформлены все необходимые документы, ее - в тот же день - выпустили в лесном массиве Красноармейского района.

Министерство экологии Челябинской области напоминает гражданам о том, что в случае обнаружения дикой птицы, которой необходимо оказать помощь, необходимо сообщить об этом в отдел федерального государственного надзора минэкологии по телефону: 8(351)264-74-41 или в региональную общественную организацию «Челябинское орнитологическое общество» по телефону: 8-950-749-4409.

Также можно обратиться в фонд зоозащиты «Спаси меня» по телефонам: 8 (351) 792 95-78, 8(351) 278 88-28.