В Челябинске продолжится снегопад

В Челябинске за ночь выпало больше половины месячной нормы осадков, снегопад продолжается в течении всего дня и продлится еще в ближайшие сутки с разной степенью интенсивности.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, обильные снегопады принес в регион южный циклон. За прошедшую ночь высота снежного покрова увеличилась на 8 сантиметров.

Снегопады продолжается вплоть до субботы. Предстоящим вечером и ночью в большинстве районов пройдет снег, местами умеренный, в отдельных районах возможен мокрый снег. В северных районах области синоптики обещают сильный снегопад. В первой половине ночи местами отложение мокрого снега и гололеда на провода, метели.

Днем в пятницу, 15 марта, небольшой снег прогнозируется в большинстве районов области, в том числе и в Челябинске. В горных районах – умеренный снег. В горнозаводской зоне ночью и днем ожидается умеренный снегопад. На автодорогах -сильная гололедица. Миндортранс области просит водителей просят быть осторожными, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами на трассах региона.

ГУ МЧС области предупреждает, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач.

Напомним, на участке с 1548 по 1871 километры федеральной трассы М-5 «Урал» было введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов.

Кроме того, на участке автодороги Уфа-Инзер-Белорецк с 67 по 206 километры введено временное ограничение для движения для автобусов, маршрутных такси и грузовых автомобилей до 18 часов 14 марта. о предварительному прогнозу, ограничение будет продлено. Циклон из горных районов уйдет только к полуночи.

На сложные участки дорожной «артерии» МЧС направило мобильные пункты обогрева и городки жизнеобеспечения, укомплектованные всем необходимым. На наиболее сложных участках будут развернуты городки жизнеобеспечения Ашинского, Златоустовского и Миасского пожарно-спасательных гарнизонов.

На М-5 «Урал» также находятся стационарные пункты обогрева и заправочные станции. Традиционно наиболее коварными для автомобилистов являются Симский перевал и перевал в районе хребта Уреньга, предупреждают в МЧС. На данный момент движение по автомагистрали не затруднено.

Для тех, кто оказался в затруднительном положении на трассе в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» - 8 (351) 266-65-63.

Кроме того, в круглосуточном режиме принимаются звонки по номерам «01», «101» или «112».