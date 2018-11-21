В Челябинске российских студентов научат Родину любить

В Челябинске завтра, 22 ноября, стартует туристический форум «Только честно», в котором примут участие более 120-ти студентов со всей России. Мероприятие станет частью федерального проекта по развитию студенческого туризма «Твой маршрут – Россия!». Организаторы форума хотят привлечь внимание молодежи к туристическим ресурсам Южного Урала.

Задача форума «Только честно» - найти и спроектировать какие-то инструменты, которые помогут повышать интерес молодежи к каждому конкретному городу и будут доступны и понятны студентам вне зависимости от того, в каком регионе они живут. Для этого в программе форума запланированы дискуссионные площадки, проектные сессии, мастер-классы по разработке туристических проектов от региональных и федеральных экспертов.

Участники события познакомятся с туристическими объектами Южного Урала через уникальную экскурсионную программу по Челябинску и Челябинской области, разработанную студенческим объединением и специалистами Центра молодежного туризма специально для форума, сообщает пресс-служба регионального минкульта.