В Челябинске в праздник пернатых развернулась операция по спасению совы

В Челябинске сегодня, первого апреля, в международный день птиц, развернулась операция по спасению совы, которая пострадала в районе парка Пушкина. Несчастная птица врезалась в конструкцию дома и, потеряв координацию, упала на землю.

Горожане, ставшие свидетелями случившегося, подняли сову с земли, заботливо уложили в коробку и повезли на осмотр в зоопарк. Ветеринары осмотрели пострадавшую летунью, диагностировав у нее ушиб и не обнаружив никаких видимых повреждений. Сегодня вечером пернатую (она уже не очень молода) увезут за город и выпустят на волю.

Как отмечают в челябинском зоопарке, хозяйственная деятельность человека теснит ареал обитания перелетных птиц на Южном Урале. Очень часто в муниципальный зверинец привозят именно совообразных обитателей местных лесов. В настоящее время в зоопарке живут около десяти сов. Все эти птички получили травмы, их привезли сюда неравнодушные горожане.

«С наступлением тепла таких случаев становится все больше и больше. Многие жители ходят в лес за грибами, ягодами или просто погулять. И некоторым счастливчикам удается увидеть в природе птенцов - таких милых, пушистых, беззащитных комочков. Очень часто люди принимают неправильное решение: изъять птенца из природы – его дома. Такая «помощь» птенцам абсолютно не нужна, более того, она может оказаться для них губительной», - подчеркивают в зоопарке.

Специалисты заверяют, что в большинстве случаев у птенцов есть родители и у пернатых малышей есть все шансы жить долго и счастливо. Трогать их не стоит. Птицы, как и многие другие живые существа, тысячелетиями прекрасно обходились без помощи человека.

«Если птица находится в неестественной для нее среде обитания, например, в городе, или если речь идет о птенце, находящемся в гнезде, то лучше не отлавливать их самостоятельно, а обратиться к специалистам челябинского зоопарка и в министерство экологии за консультацией», - советуют зоологи.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» культорганизатор челябинского зоопарка Анастасия Малиновская, в настоящее время на территории зверинца обитают представители 43 видов пернатых - 221 особь.

Фото челябинского зоопарка