В Челябинске возможно приостановление отлова животных: власть обещала подумать

В Челябинске в связи с приближающимся закрытием муниципального ветприемника возможно приостановление отлова безнадзорных животных. С такой просьбой к городским властям обратились местные зоозащитники.

Инженер МУП «ГорЭкоЦентр», на территории которого находится ветприемник, Валерий Кудрин и начальник отдела управления отходами и экологической безопасности администрации Челябинска Дмитрий Никишин пообещали обсудить такую возможность в ближайшее время и дать официальный ответ.

Судьбу не имеющих хозяев собак и кошек вчера, пятого декабря, обсудили члены рабочей группы Общественной палаты Челябинской области по решению проблем безнадзорных животных. По мнению зоозащитников, только приостановление отлова поможет избежать массовой гибели живых существ. Сейчас в ветприемнике временного содержания находятся около полутора сотен четвероногих.

Действие муниципального контракта на отлов и содержание безнадзорных животных на территории Челябинска, заключенного с администрацией города, у «ГорЭкоЦентра» заканчивается 27-го декабря. До этого времени планируется отловить около 120-ти четвероногих. До 17-го декабря животных в ветприемнике будут содержать сотрудники МУПа, после муниципальное предприятие вступит в стадию ликвидации. Кто станет новым исполнителем контракта и возьмет на себя обязательства по уходу за отловленными четвероногими, неизвестно до сих пор.

По мнению руководителя рабочей группы ОПЧО Ольги Шкоды, приостановить отлов жизненно необходимо, тем более что сейчас в ветприемник попадают в основном абсолютно неопасные котята и щенки, а не взрослые агрессивные собаки.

«Не нужно надеяться на зоозащитников и горожан, думать, что сейчас мы напишем в СМИ и всех кошек и собак тут же разберут по домам. Все наши приюты переполнены, мы физически не сможем вывести всех животных», - подчеркнула член рабочей группы региональной Общественной палаты Полина Прийменко.

Те, кто хотят забрать четвероногого из отлова (в ветприемнике сейчас очень много щенков), могут выбрать понравившееся животное на сайте ГорЭкоЦентра или в группе помощи животным ветприемника ВКонтакте, а также уточнить информацию по телефону: 8 (351) 776-94-93.

Ветприемник «ГорЭкоЦентра» работает с половины девятого утра до половины шестого вечера, в пятницу – до 16.15 (перерыв с 12.00 до 12.45). До его закрытия осталось ровно три недели.

Фото из группы помощи животным ветприемника ВКонтакте