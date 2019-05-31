В Челябинске выберут лучшую цветочную клумбу

В столице Южного Урала пройдет конкурс на лучшее цветочное оформление. Организаторы ждут заявки от физических и юридических лиц до 28 июня.

В конкурсе на лучшую городскую клумбу могут принять участие коллективы различных форм собственности, отдельные авторы, работающие в области проектирования, производства и реализации элементов ландшафтной архитектуры, фитодизайна. Условия традиционны: размер клумбы должен быть не менее 20 квадратных метров, а композиция должна располагаться на новом месте, которое раньше не использовалось для цветочного оформления. Для участия в конкурсе необходимо предоставить дендроплан с уточнением размеров клумбы, пояснительную записку, макет и эскиз, иллюстрирующие проектное предложение, а также фотографии с натуры до осуществления проекта.

В середине августа комиссия будет отсматривать работы, чтобы определить самые красивые цветники. А имена победителей объявят в августе на традиционной городской выставке цветов и плодов. Участники городского конкурса цветочных клумб получат гран–при, золотую, серебряную и бронзовую медали, а также почетные дипломы.

Заявки принимаются с 1 до 28 июня 2019 года в Управлении культуры Администрации города Челябинска.