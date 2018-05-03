В Челябинске выявлен новый загрязнитель воздуха

Экологи обнаружили новый загрязнитель воздуха в Челябинске – предприятие «Нихром», расположенное на территории электродного завода. Оно зарегистрировано в Екатеринбурге, один из учредителей – челябинское предприятие «Канта». Предприятие занимается плавкой металлов и утилизацией оборудования с атомных электростанций.

Как сообщил член экологического совета при губернаторе Челябинской области, эксперт Общественной палаты региона, директор БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков, «Канта» приобрела в собственность участок земли, где располагается цех по переплавке металлов и ферросплавов. Предприятие занимается утилизацией и переработкой металлов на 5 печах.

«Как только данное предприятие заработало, граждане стали жаловаться на едкий химический запах и клубы чёрного дыма с предприятия», - отметил Безруков. По его словам, у предприятия нет разрешения на выбросы, лицензии на переработку отходов. Не установлена санитарная зона. Предприятие не стоит на учете в министерстве экологии.

До получения всей разрешительной документации предприятию запрещено заниматься производственной деятельностью, но это никого не останавливает. Экологи направили обращения в министерство экологии и в Челябинскую природоохранную прокуратуру с просьбой о приостановке деятельности данного предприятия.