В Челябинске заменят засохшие ели и заболевшие липы

Погибающие деревья в Советском и Центральном районах Челябинска пообещали заменить этой осенью. Стоимость работ по озеленению составит порядка 200 миллионов рублей.

Сегодня, 15 июля, в Челябинске состоятся аукцион, на котором определиться подрядчик, который срубит погибшие липы и засохшие голубые ели и высадит на их место новые. Как отметил на аппаратном совещании в администрации города заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников, голубые ели на площади Революции просто старые и возрастные, а липы на проспекте Ленина – больны грибковым заболеваниям. Все деревья срубят и высадят новые.

«Сегодня должны состоятся торги по вопросам озеленения. Сумма контракта – 200 миллионов рублей. На место этих деревьев высадят трехметровые саженцы. Одна «посадка» обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Все условия будут прописаны в контракте», - добавил Владимир Алейников.

Планируется, что деревья будут заменены уже этой осенью.